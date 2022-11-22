Марія Яремчук у стильній хустці вперше за довгий час потішила фанів новими світлинами

Співачка Марія Яремчук поділилася із шанувальниками новими світлинами у стильних образах із хусткою.

Донька легендарного музиканта Назарія Яремчука майже чотири роки не вела соціальних мереж та не ділилася із шанувальниками особистим контентом. Однак, коли в Україні почалася повномасштабна війна Марія усе ж таки повернулася у медіапростір.

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Новими світлинами Яремчук потішила шанувальників на своїй сторінці в Instagram. На фото Марія у декількох образах із чоловічими брюками позувала зі стильними хустками, прикрашені українськими орнаментами.

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

"Хочеться запам’ятати цю осінь. Історичну цю осінь з її складнощами, бурхливою новинною стрічкою і контрастами. Коли прості речі здобули особливу цінність. Коли ми дізнались, що щастя насправді невибагливе. Наші складні сходинки до перемоги. Цей Шевченківський Гай, в якому зберігається історія. І людей, які продовжують працювати або ризикують розпочати нову справу зараз", - написала Марія.

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Шанувальники були неабияк раді знову бачити Марію у Мережі та написали їй про це у коментарях.

Раді бачити! Не зникай!

Наша гарнюня!

Із поверненням, красуня!

Дуже гарна!

Нагадаємо, що чотири роки тому Марія Яремчук приголомшила фанів новиною про те, що йде зі сцени. Тоді співачка розповіла, що має панічний страх перед виступами та страждає від панічних атак. Рішення піти зі сцени для Марії було зваженим, але виконавиця не виключає, що колись зможе повернутися у шоубізнес.

Читайте також: