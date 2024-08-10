Марія Яремчук відповіла, чому Софія Ротару не знялася у фільмі про її батька: "Спілкувалася з сином"

Українська співачка Марія Яремчук розповіла, як виконавиця Софія Ротару відмовилася знятися у фільмі про її батька Назарія Яремчука - "Яремчук: Незрівнянний світ краси", який вийшов у прокат 8 серпня.

Артистка зізналась, що хотіла взяти інтерв'ю в Ротару, аби вона розповіла про тата. Зокрема, співачка творила в один час із Назарієм Яремчуком. Вони одними з перших почали виконувати твори Володимира Івасюка. Марія Яремчук запрошувала Ротару, однак співачка відмовилася, не пояснивши чому.

Софія Ротару

"Я запрошувала Софію Михайлівну, спілкувалася з її сином. Втім, ми не отримали схвальну відповідь, не знаю, з яких причин. Софії Михайлівні й татові пощастило першими виконувати твори Володимира Івасюка, і це те, що їх об'єднує: фільм "Червона рута" та естетика 70-х. Вони обидва великі артисти, але вони різні", - розповіла співачка в інтерв'ю для "УП".

Не лише Софія Ротару відмовилася від участі. У фільмі не погодилися знятися співак та актор Василь Зінкевич, а також вже покійний засновник та керівник "Смерічки" Левко Дутківський. Артистка говорить, що Зінкевич взагалі уникає публічних появ. Тим часом Дутківський відмовився через стан здоров'я.

Марія Яремчук / Фото: скриншот з відео

"Зінкевич, в принципі, відмовляється від публічних проявів. Не думаю, що тут персонально з нами якась історія. Те саме з Левком Тарасовичем Дутківським, з яким я годинами говорила телефоном. Він розказував мені всі історії і я просила його — так давайте розкажіть нам це на камеру, ми все затвердимо з вами. А він каже — ні, я дуже емоціоную, мені не можна переживати, стан здоров'я не дозволить. Думаю, аналогічна справа може бути й у випадку із Зінкевичем", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, раніше співак Олександр Пономарьов розповів, як породичався з Марією Яремчук. Артист похрестив первістка виконавиці.

Як знімали документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"?

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