Марія Яремчук вперше підтвердила народження дитини і наїхала на свого зведеного брата

Також артистка обурилася пліткам, що батько сина нібито Пономарьов, адже це не так.

Українська співачка Марія Яремчук вперше після народження дитини вийшла на зв'язок та розставила всі крапки над "і".

Виконавиця у своєму Instagram офіційно підтвердила, що дійсно стала мамою. Утім, артистка планувала це тримати в таємниці, аби не перинатальний центр в Чернівцях, де вона народила малюка.

Допис Марії Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Виконавиця також пролила світло на те, хто ж став батьком дитини. До слова, Яремчук обурює, що пліткують нібито це співак Олександр Пономарьов, адже це не так. Артистка наголосила, що у виконавця є дружина, перед якою їй соромно за такі чутки. Тим часом у Марії є кохана людина, якій не приємно бачити новини про те, хто ж батько його сина.

"Жила я собі своє життя, нікого не чіпала, робила свої справи, спродюсувала кіно і стала мамою. Мало того, що Чернівецький перинатальний центр злив пресі інформацію про народження моєї дитини, час, стать та навіть ім'я, так виявилося, що батько – Олександр Пономарьов з якогось дива. Аж не зручно перед жінкою Саші, що вже говорити те, як читати батькові мого сина", - обурилася артистка.

Допис Марії Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Також Марія Яремчук відреагувала на слова зведеного брата Дмитра Яремчука, який розповів, як вона не відреагувала на його привітання з народженням первістка та про "їхні специфічні стосунки". Артистка заявила, що вони взагалі ніколи з ним не спілкувалися. Привітання Дмитра вона навіть не бачила. Сама ж Яремчук не вітала зведених братів із народженням дітей, адже не знала про це.

"Тут об'явився мій зведений брат Дмитро, якого я за все життя бачила разів 15 максимум і пожалівся пресі, що я така "специфічна сестра", не відповідала йому, і, бачте, не привітала його, коли в нього народжувалися діти…Звідки я мала знати про це, Дімо? Ми ж не спілкувалися ніколи! Чувак роки забирав все роялті з татових пісень, мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна", - обурилася Яремчук.

Допис Марії Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Наостанок артистка попросила поважати її особисті кордони та не розповсюджувати чутки.

"В ідеальному ідеалі хотілося б, щоб суспільство не просто поважало, а ще й захищало права матерів та їхнє здоров'я (психічне зокрема)", - попросила співачка.

Допис Марії Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Нагадаємо, Марія Яремчук вперше стала мамою 8 травня. Артистка у Чернівцях народила сина.

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