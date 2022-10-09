Марія Яремчук вперше за чотири роки вийшла на зв'язок з фанами та показала, який має вигляд

Донька легендарного Назарія Яремчука, українська співачка Марія Яремчук чотири роки тому несподівано для своїх прихильників покинула сцену.

Весь цей час артистка не давала про себе знати, аж поки в Україні не почалася повномасштабна війна. Тоді Яремчук почала робити якісь пости про вторгнення рф до нашої країни. Однак, себе не показувала і нічого не розповідала.

Цього разу виконавиця зробила виняток. На сторінці в Instagram Марія Яремчук вперше за довгий час запостила свої фотографії. На обох вона зображена у вишиванках. Як розповіла артистка, вона сходила на захід, організований у Шевченківському гаю у Львові.

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Своєю чергою, підписники сторінки Яремчук висловили їй своє захоплення і зізналися, що дуже скучили за нею: "Маріє, не вистачає вашої творчості. Повертайтесь на естраду", "справжня", "яка красива!", "прекрасна українка".

Нагадаємо, що чотири роки тому Марія Яремчук засмутила фанів новиною, що вирішила піти зі сцени. Своє рішення тоді співачка пояснювала тим, що відчуває панічний страх перед сценою. Доходило навіть до панічних атак. Яремчук зізнавалася, бувало й таке, що її балет просто випхав її на сцену. Тоді ж Марія зізнавалася, що рік обдумувала це рішення і воно не було імпульсивним.

Тоді ж співачка припустила, що, можливо, колись повернеться на сцену, але вже з новими піснями та під іншим ім'ям.

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