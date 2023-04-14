Марія Яремчук вперше за п'ять років виступить на великій сцені

Українська співачка Марія Яремчук, яка 2018 року пішла зі сцени, потішила прихильників.

Виконавиця стала однією з запрошених артистів, які виступлять у півфіналах міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті музичної першості.

З українських зірок на сцені "Євробачення" свої перформанси також представлять Alyosha, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна, яка виконає трек "Маяк", Злата Дзюнька та OTOY.

Нагадаємо, що 2014 року Марія Яремчук представляла Україну на "Євробаченні" з піснею Tick-Tock і тоді у фіналі посіла шосте місце. Кар'єра виконавиці стрімко розвивалася, її треки ставали хітами. Втім, 2018-го артистка приголомшила рішенням піти зі сцени. Тоді Марія пояснила, що у неї панічний страх перед сценою. Іноді доходило до того, що команді Яремчук доводилося артистку силоміць витягувати на концертний майданчик.

Марія Яремчук на "Євробаченні-2014"

Та, схоже, артистка готова повернутися на сцену і зробити це тріумфально – на "Євробаченні-2023". Яремчук виступить у другому півфіналі конкурсу, 11 травня. Перший півфінал відбудеться 9 травня, фінал – 13 травня. Україну цьогоріч представляє дует TVORCHI.

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