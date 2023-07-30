Марія Яремчук вперше за тривалий час поділилася новим фото і захопила шанувальників своєю жіночністю

Українська співачка Марія Яремчук рідко ділиться зі своїми прихильниками контентом у соцмережах.

Однак все ж таки часом виконавиця тішить фанів новими фото. Так, на своїй сторінці в Instagram Яремчук опублікувала нову світлину.

На чорно-білому кадрі співачка позувала у коротенькому топі, прикривши груди руками. Образ Марія доповнила яскравим макіяжем з виразними стрілками та темним кольором помади.

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

У підписі до фото виконавиця поділилася рядками, ймовірно, зі своєї нової пісні.

"Не суть, хто вони / Не важливо, що їм треба / Несуть що вони / У серцях своїх до тебе / Якщо в кожного по своїй вуалі / То чи варта нелюбов печалі", - написала Яремчук.

Нагадаємо, що нещодавно Марія Яремчук вперше за тривалий час запрем'єрила нову пісню "Щиті і Меч".

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