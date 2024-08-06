Марія Яремчук вперше заговорила про крихітного сина і як їй дається материнство: "Зовсім інше життя"

Українська співачка Марія Яремчук вперше за тривалий час вийшла на зв'язок та заговорила про свого крихітного сина, якому вже 8 серпня виповниться три місяці.

Так, артистка нині насолоджується митями материнства. Хоча, як зізналась зірка, життя кардинально змінилося та наповнилося новим змістом. Як говорить Яремчук, син став її найбільшою радістю.

"Це вже зовсім інше життя. Звісно, воно отримало новий зміст, і це найбільша радість у світі – діти", - розповіла виконавиця в інтерв'ю для М1.

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Артистка також зізналась, що з народженням сина поки що не планує змінювати свій спосіб життя, тобто знову повертатися на сцену. Однак, наразі співачка зайнята творчою справою. Марія Яремчук працює над фільмом про її батька Назарія Яремчука - "Яремчук: Незрівнянний світ краси", який вийде в прокат 8 серпня. Готувати стрічку зірка почала ще 2021 року та хотіла тоді ж й запрем'єрити, адже саме того року тату співачки могло б виповнитися 70 років. До слова, Назарій Яремчук пішов з життя 1995 року.

"Творчості та інформації про батька було дуже мало в медіа, тому я звернулась до режисера Артеми Григоряна і ми дійшли до ідеї повнометражного документального фільму. Хоча спочатку я планувала створили лише альбом переспівів", - зізналась Марія.

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

До речі, альбом переспівів Re: Yaremchuk, до створення якого долучилося чимало артистів, теж побачить світ. Марія Яремчук зізналась, що деяких музикантів довелось вмовляти і просити записати певну пісню, а інших, таких як Джамала, яка підготувала кавер на композицію "Усміхнися мені", одразу погодились. Протягом двох тижнів на цифрових майданчиках відкривається по одному каверу. Відомо, що до альбому увійшли переспіви від гурту "Друга Ріка", Tember Blanche, Джамали, Pianoboy та інших.

До речі, колектив "Друга Ріка" вже представив переспіваний трек "Запроси мене у сни". Артисти просто довели до мурах виконанням легендарного хіта у власному стилі.

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