Марк Цукерберг на інавгурації Трампа задивився у декольте нареченої Безоса: Мережа вибухнула мемами

Що цікаво, саме в цей момент поруч із підприємцем стояла його дружина.

У США 20 січня відбулася інавгурація нового президента Дональда Трампа, однак не лише він був зіркою вечора. Порція слави дісталася й засновнику соціальної мережі Facebook Марку Цукербергу.

А все це через погляд підприємця, та не абикуди, а прямісінько у декольте нареченої засновника Amazon Джеффа Безоса – телеведучої Лорен Санчес. Вона була одягнена в білий костюм, з-під якого виднівся топ, що підкреслив її пишний бюст. Марк Цукерберг не зміг пропустити це повз очей і безцеремонно задивився на декольте нареченої засновника Amazon.

Що цікаво, поруч із Марком Цукербергом сиділа його дружина Прісцилла Чан. Також і Джефф Безос перебував біля нареченої.

Відео потрапило до Мережі та швидко стало вірусним. Тим часом користувачі не втратили нагоди та наробили з цього приводу купу мемів.

Юзери жартували, що відверті фото у Facebook блокуються не через його політику, а так вимагає дружина Прісцилла Чан. Також підприємцеві радили декілька тижнів не повертатися додому.

Марк Цукерберг став героєм мемів

А інший користувач пожартував, що саме так Facebook реагує, коли бачить особисті дані зареєстрованих у соціальній мережі.

Марк Цукерберг став героєм мемів

Тим часом інший юзер жартує, що саме так спостерігають за субтитрами, коли дивляться фільми іншою мовою.

Марк Цукерберг став героєм мемів

Нагадаємо, українські знаменитості теж ретельно стежили за інавгурацією Дональда Трампа. Родина Решетніків вже навіть встигла зробити кумедну пародію на президента США та його дружину Меланію.

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