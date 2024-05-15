Марк Цукерберг похизувався оригінальним подарунком від дружини з нагоди 40-річчя

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг 14 травня відсвяткував день народження. Підприємцеві виповнилося 40 років.

Тож, кохана Цукерберга - Прісцилла Чан – підготувала чоловікові приємний сюрприз. Щоправда, як зізналась Чан, коханого ще довелося вмовляти, аби він погодився на невеличку вечірку з нагоди 40-річчя. Цього разу Цукерберг таки дозволив дружині організувати йому свято.

Марк Цукерберг / Фото: instagram.com/zuck

"Марк зазвичай не дає мені бути головною на день народження, але на його 40-річчя мені дозволили влаштувати вечірку. Ми всі провели час на повну!" - поділилася Прісцилла.

Марк Цукерберг / Фото: instagram.com/zuck

Зокрема, дружина підготувала Цукербергу сюрприз. Вона спробувала відтворити його юнацькі часи. Дружина підприємця підготувала декілька локацій, які є неабияк важливими для чоловіка: дитяча спальня, де він вчився кодувати, гуртожиток у Гарварді, де Цукерберг запустив Facebook, його перша квартира, де з меблів був лише матрац, та офіс, де доводилося працювати і вдень, і вночі.

Марк Цукерберг і Білл Гейтс / Фото: instagram.com/zuck

"Прісцилла влаштувала мені невеличку вечірку і відтворила купу місць, де я жив на початках: моя дитяча спальня, де я навчився кодувати, гарвардський гуртожиток, де я запустив Facebook, перша квартира лише з матрацом на підлозі, де я жив, поки ми не досягли 100 мільйонів користувачів, офісний кабінет, де ми працювали вдень і вночі, щоб обігнати конкурентів", - поділився Цукерберг.

Марк Цукерберг / Фото: instagram.com/zuck

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Лілія Ребрик святкувала день народження. Знаменитість вже показала, як із 43-річчям її привітав чоловік, танцівник Андрій Дикий.

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