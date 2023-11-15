Марк Цукерберг показав фото з дружиною 20-річної давнини та пригадав їхнє випадкове знайомство

У родині засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга свято. Підприємець разом зі своєю дружиною Прісциллою Чан святкує 20 років від дня їхнього першого побачення.

З нагоди особливого свята знаменитості привітали одне одного у соцмережах. Зокрема, Цукерберг опублікував їхнє архівне фото. На знімку пара, обійнявшись, мило позувала одне біля одного. Окрім того, винахідник пригадав їхнє знайомство.

Виявляється, вони зустрілися випадково. Цукерберг організував прощальну вечірку, адже гадав, що його відраховують з університету. Прісцилла була присутньою на заході. Винахідникові сподобалася дівчина, тож він запросив її на побачення.

Марк Цукерберг із дружиною / Фото: instagram.com/zuck

"20 років від нашого першого побачення. Ми зустрілися на прощальній вечірці, які мої друзі влаштували для мене в університеті, коли думали, що мене збираються відрахувати. Я запросив її на побачення, але сказав, що нам потрібно поквапитися, оскільки у мене залишилося лише кілька днів. Пізніше я створив Facebook, ми одружилися, а тепер маю трьох чудових доньок", - поділився Цукерберг.

Прісцилла теж опублікувала їхнє архівне фото. Вона зазначила, хоч від першого побачення минулого вже 20 років, однак чоловік досі змушує її усміхатися, як вперше.

Марк Цукерберг із дружиною / Фото: facebook.com/priscilla

"20 років від нашого першого побачення. Він усе ще постійно змушує мене сміятися, і нам ніколи не бракує шалених пригод. А тепер у нас три маленькі донечки", - прокоментувала фото дружина підприємця.

Зазначимо, Марк Цукерберг та Прісцилла Чан одружилися в травні 2012 року. За час подружнього життя у пари народилися три доньки – Максима, Августа, Аурелія.

Нагадаємо, нещодавно світська левиця Періс Гілтон святкувала другу річницю шлюбу з чоловіком Картером Реумом. З нагоди свята знаменитість показала фото з розкішного весілля з бізнесменом.

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