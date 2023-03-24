Марк Цукерберг втретє став батьком та поділився першим фото з новонародженою дитиною

Засновник соціальної мережі Facebook та підприємець Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан стали батьками втретє.

Радісною новиною щасливий батько поділився в Instagram. Марк опублікував першу спільну світлину з новонародженою донькою, яку батьки назвали Аурелією.

"Ласкаво просимо у світ, Ауреліє Чан Цукерберг! Ти таке маленьке благословення", - підписав фото Цукерберг.

Фото: instagram.com/zuck

Також медіамагнат показав світлину з пологового, на якій його дружина ніжно тримає малюка на руках після народження. Прісцилла пригорнула донечку до себе.

Фото: instagram.com/zuck

Нагадаємо, Марк Цукерберг і Прісцилла Чан одружилися 2012 року. Знамените подружжя разом виховує двох донечок - 7-річна Максиму та 5-річну Августу. Про третю вагітність дружини програміста стало відомо у вересні 2022 року.

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