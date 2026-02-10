Марк Ентоні підтримав Бекхемів і спростував заяву Брукліна про його зіпсоване весілля

Вікторія та Девід Бекхеми і Марк Ентоні / © Associated Press

Американський співак Марк Ентоні підтримав зіркове подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів і поставив під сумнів слова їхнього сина Брукліна про його зіпсоване весілля.

Музикант тривалий час приятелює з Бекхемами. Артист говорить інтерв'ю The Hollywood Reporter, що знайомий з Вікторією та Девідом ще задовго до того, як у них появились діти. Марк Ентоні зазначив, що йому нічого поганого сказати про Бекхемів, адже він вважає їх чудовою родиною.

"Мені нічого сказати про те, що відбувається з родиною. Це чудова, справді чудова сім'я. Я знаю їх ще від того часу, коли діти навіть не народилися. Я хрещений батько Круза. Я дуже близький до цієї родини. Але я не маю нічого сказати про те, що там сталося", - зазначив співак.

Девід та Вікторія Бекхеми з сином Брукліном / © Associated Press

Єдине, що Марк Ентоні натякнув, що конфлікт насправді зовсім не такий, якого його подають. Під цими словами музикант, ймовірно, мав на увазі скандальні зізнання Брукліна, оскільки Бекхеми публічно утримуються від коментарів. Тим самим музикант спростував заяву сина Вікторії та Девіда, що йому зіпсували весілля. До слова, саме Марк Ентоні виступав на святі. Він натякнув, що слова Брукліна про те, як мама зіпсувала йому перший весільний танець, не відповідають дійсності.

"Надзвичайно прикро, як ця ситуація зараз розгортається, — утім, те, як її подають, дуже далеке від правди", - зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно тесть Брукліна Бекхема - мільярдер Нельсон Пельтц - прокоментував родинну ворожнечу зятя. Також бізнесмен дав йому пораду.