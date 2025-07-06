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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
691
Час на прочитання
2 хв

Марк Фейгін офіційно уклав шлюб з українкою та розкрив правду про її характер

54-річний блогер розкрив більше подробиць про особисте життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Марк Фейгін

Марк Фейгін / © instagram.com/mark_feygin

Російський опозиційний блогер і правозахисник Марк Фейгін, який нещодавно повідомив про поповнення в родині, розповів про матір дитини.

Так, раніше Фейгін не вдавався в подробиці свого сімейного статусу, а лише показував загадкову білявку, яка тримала донечку на руках. Тоді він зазначав, що саме вона є мамою його другої дитини, але більш нічого не сказав, адже поважає її рішення уникає публічності.

У новому інтерв’ю проєкту "У ліжку" блогер офіційно підтвердив, що вже одружений. За його словами, романтичні стосунки з майбутньою дружиною почалися на тлі його активної роботи, пов’язаної з українською тематикою. Крім того, Фейгін також розсекретив характер дружини, яка народила йому доньку.

Дружина Марка Фейгіна з їхньою донькою / © instagram.com/mark_feygin

Дружина Марка Фейгіна з їхньою донькою / © instagram.com/mark_feygin

"Так, я одружився з українкою. Тому я знаю жіночий український характер. У моєму випадку він дуже м'який. Там крім української впертості більше нічого немає. Так багато чого пов'язано з Україною, що поступово це все відбувається. Під час проживання в еміграції те, чим ти займаєшся, те й з тобою відбувається. Якщо я займаюся Україною, то як може бути інакше. З цієї точки зору український характер, українське життя та турботи відображається на стосунках з жінкою", — розповів блогер.

Нагадаємо, нещодавно захисник "Азовсталі" Михайло Діанов також повідомив про одруження та показав фото з весілля.

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Дата публікації
Кількість переглядів
691
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