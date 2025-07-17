Марк Фейгін розсекретив ім'я п'ятимісячної доньки від дружини-українки

Марк Фейгін із донькою / © instagram.com/mark_feygin

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Російський опозиційний блогер і правозахисник Марк Фейгін розсекретив ім'я своєї доньки.

Так, зовсім нещодавно блогер оголосив, що став батьком вдруге. У Фейгіна в лютому народилася донька. Правозахисник разом із дружиною, яка родом із Києва, назвав дівчинку Євою. Блогер також зізнався, що мріє стати багатодітним батьком.

"У мене донька в лютому народилася. Ми її назвали Євою, у неї звичайне ім'я. Мама – киянка. У мене двоє дітей. Я б хотів більше, звісно. Я збираюся мати потомство. Я вважаю, ще двох можна", - поділився правозахисник в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Дружина Марка Фейгіна з їхньою донькою / © instagram.com/mark_feygin

Про маму доньки Фейгіна мало що відомо. Єдине, що блогер розсекретив, так це те, що вона з України і він вже одружився з нею. Однак ані імені обраниці правозахисник не розкриває, ані показує її. Та на цей раз Фейгін розповів про освіту дружини. Виявляється, вона закінчила Київський інститут міжнародних відносин.

"Вона ніби взагалі не публічна людина. Вона випускниця Київського інституту міжнародних відносин", - зазначив правозахисник.

Нагадаємо, на початку липня Марк Фейгін зізнався, що таємно став батьком. Кохана-українка народила блогеру доньку. Згодом правозахисник підтвердив, що уклав шлюб із обраницею.