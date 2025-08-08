ТСН у соціальних мережах

Марк Фейгін розсекретив свою різницю у віці з дружиною-українкою та плани на поповнення в родині

Блогер зробив нове зізнання про кохану, яка нещодавно народила йому доньку.

Марк Фейгін

Марк Фейгін / © instagram.com/mark_feygin

Російський опозиційний блогер і правозахисник Марк Фейгін поділився новими подробицями особистого життя.

Знаменитість після появи у нього доньки від дружини-українки вперше зізнався, що його кохана молодша за нього на майже 15 років. І попри різницю у віці Фейгін зізнається, що не відчуває жодних проблем. Ба більше, блогер говорить, що у цьому шлюбі готовий до народження ще дітей. І додає, що його зовсім не бентежить те, що він стає батьком після 50 років.

"Коли у мене народився син, мені було за 30 й зараз я різниці не відчуваю — що за 30, що за 50 років. І навіть якщо говорити про різницю у віці з моєю дружиною майже у 15 років, то я теж взагалі не відчуваю різниці. Не беруся судити за неї. Мені здається, що тут багато стереотипів, страхів, заздрості… Для мене немає в цьому нічого надприродного. І те, що у мене народилася донька, нічого особливого. У мене плани великі. Тож мені здається, що можна ще дітей народжувати, бо ситуація сприяє. Все гаразд і надалі так буде", — зізнався Марк в інтерв'ю Rostyslove Production.

Дружина Марка Фейгіна з їхньою донькою / © instagram.com/mark_feygin

Дружина Марка Фейгіна з їхньою донькою / © instagram.com/mark_feygin

Зазначимо, дружина 54-річного Марка Фейгіна уникає публічності. Тож сам правозахисник воліє тримати її ім'я та зовнішність у таємниці. Відомо лишень, що жінка родом з України й у лютому цього року народила знаменитості доньку. Фейгін нещодавно розсекретив ім'я п'ятимісячної дівчинки. Блогер також виховує сина від першого шлюбу.

