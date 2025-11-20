Марк Куцевалов та Катя Олос провели рейс Укрзалізниці: якою буде нова серія шоу "Місія впоратися"

Шоу «Місія впоратися» / © Прес-служба каналу ТЕТ

Реклама

Ведучі шоу «Місія впоратися» Марк Куцевалов і Катя Олос здивували шанувальників новими амплуа — на один день вони стали справжніми провідниками пасажирського потяга Укрзалізниці.

У новому епізоді на телеканалі ТЕТ зіркові учасники вирушили у рейс із Києва до Полтави та відчули на собі всі виклики професії. Без довгих підготовок — одразу до роботи: зустріч пасажирів, перевірка квитків і документів під час активної посадки.

Шоу «Місія впоратися» / © Прес-служба каналу ТЕТ

Потім Марк і Катя ознайомилися з залізничними правилами та робочими нюансами від досвідченого провідника. Одне з найскладніших завдань — рознести чай і каву у фірмових підсклянниках, утримавши рівновагу у русі. Зірки спробували пройти вагоном, не проливши ані краплі, та забезпечити комфорт пасажирам.

Реклама

У випуску також порушили популярне питання, яке часто обговорюють у соцмережах: чи потрібно пасажирам складати постіль після завершення поїздки? Ведучі дізналися офіційну відповідь і пояснили глядачам, як цим жестом можна полегшити роботу провідникам. Побачити все на власні очі можна вже у суботу, 22 листопада, о 10:00 — на телеканалі ТЕТ.