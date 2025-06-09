Марта Адамчук висловилася про позицію скандального Потапа, який під час війни живе за кордоном

Марта Адамчук та Потап

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Українська співачка Марта Адамчук висловилася про позицію скандального репера та продюсера Потапа, який під час повномасштабної війни перебуває за кордоном та не повертається.

Свого часу артистка була у Потапа бек-вокалісткою. На проєкті "Тур зірками" виконавиця зізналась, що припинила спілкуватися з репером ще до повномасштабної війни. Адамчук не береться коментувати позицію Потапа, адже зазначає, що кожна людина обирає свій шлях. Утім, співачка переконана, що, звичайно ж, хотіла б, аби продюсер перебував в Україні. Вона стверджує, що в Потапа є внутрішня сила, тож він би був корисним саме в країні. Утім, продюсер обрав залишатися за кордоном.

"Я з ним не спілкувалася ще до повномасштабного вторгнення. Ми давно бачилися. Я не знаю, що з ним відбувається. Кожна людина по-своєму проживає. Я не знаю, що про нього сказати. Не хочу за спиною його обговорювати. Звісно, можливо, я б хотіла, щоб він був в Україні. В нього є сила така внутрішня, яка може допомогти й хлопцям-військовим, всім, але чомусь він так вирішив. Він за кордоном, багато хто з наших за кордоном, багатьох критикують, а багатьох не критикують. Я не хочу влазити туди, де я не знаю, що з ним відбувається", - прокоментувала співачка.

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Потап / © instagram.com/realpotap

Скандали довкола Потапа під час війни – що відомо

Найбільше реперу прилітає за те, що під час повномасштабної війни перебуває за кордоном. Лише 2022 року продюсер приїздив до України і після того більше не повертався. Також він встиг випустити скандальну пісню "Волонтер", яка обурила українців текстом. Потап тоді перепросив за композицію та визнав, що був неправий.

Окрім того, репер встиг обурити своїм відпочинком у Дубаї з росіянами, а також виступом у Німеччині, де його вказали як "артист російського ретро". Також Потап цьогоріч дав інтерв'ю російському журналістові Юрію Дудю, яке теж отримало шквал критики від українців.