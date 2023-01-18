Мартін Скорсезе записав потужне звернення до українців

Оскароносний режисер Мартін Скорсезе записав потужне звернення, де підтримав український народ.

Відповідний ролик опублікували на сторінці в Instagram UNITED24. На відео Скорсезе говорить, що молиться, аби українці перемогли у цій кровавій війні, яку розв'язала країна-агресорка Росія.

"У цей момент ваш дух, сила вашого духу, наче світло. Це світло всього світу. І я молюся, щоб воно було досить яскравим, аби провести вас крізь цю темряву", - сказав режисер.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни весь цивілізований світ підтримує Україну, яка героїчно протистоїть російській агресії. Від 24 лютого минулого року, коли Росія розпочала повномасштабну війну, чимало світових знаменитостей висловлювали слова підтримки, одягалися у синьо-жовтих кольорах та ходили із прапорами України.

Зокрема, легендарний Род Стюарт на знак підтримки українців минулого року розпочинав свій світовий тур у синьо-жовтому вбранні. Також на концерті виконавець співав пісню, яку присвятив Україні.

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