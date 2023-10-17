Мартиновська з "МастерШефа" розповіла про брата, що воює на боці окупантів: "На бабусю випускає ракети"

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська розповіла про троюрідного брата, який воює на боці окупантів.

Знаменитість поділилася, що її родич із Криму. Родина намагалася йому донести правду та відкрити очі на те, що насправді відбувається в Україні та хто є агресором. Як поділилася Мартиновська, їхній спроби виявилися марними.

"Спочатку тато мій щось телефонував, писав, намагався докричатися, що як так, тут же твоя бабуся живе, а ти, онук із Криму, на неї випускаєш ракети. Але потім зрозуміли, що немає сенсу витрачати на це якісь емоції, сльози, час на обговорення", - розповіла кухарка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Ольга Мартиновська поділилася, коли вони з сім'єю зрозуміли, що їхні всі спроби донести правду виявилися марними, то просто припинили спілкуватися з братом.

Нагадаємо, раніше співак Коля Сєрга розповідав про родичів з Росії. Виконавець поділився, що вони підтримали повномасштабну війну, а його брат взагалі пішов воювати проти Україні. Тож Коля Сєрга розірвав всі зв'язки з родичами з РФ та не вважає їх своєю ріднею.

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