Мартиновська висловилася про конфлікт з кумою Літвіновою й марні спроби примирення: "Мені болить"

Ольга Мартиновська, Тетяна Літвінова

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Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська відверто прокоментувала конфлікт із колишньою подругою, колегою та кумою Тетяною Літвіновою.

Між відомими кулінарками вже декілька років поспіль зберігається напруженість. Раніше Тетяна Літвінова натякала, що причиною образи могли стати події навколо її відходу з проєкту «МастерШеф». І тоді ж додавала, що з неї «намагалися зробити опудало», не вдаючись у подробиці. Водночас Ольга Мартиновська переконує, що ніколи не прагнула зайняти місце колеги в суддівському складі.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній шеф-кухарка припустила, що непорозуміння може бути пов’язане саме з її появою серед суддів шоу. За словами Мартиновської, на той момент вона працювала фудпродюсеркою і не розглядала для себе кар’єру телевізійної судді.

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«Думаю, це якась образа. Ми були подругами. Коли Таня пішла з проєкту і була Ліза Глінська, то вона сама говорила, що на її місце краще було б взяти мене. Це було між нами. А потім в одному з інтерв’ю я почула, що я нібито за її (Тетяни — прим. ред.) спиною кастингувалася чи збиралася на її місце», — пояснила знаменитість.

Ольга Мартиновська

Ольга пригадала, що одного разу тимчасово заміняла Літвінову через зміну виробничого графіка та заплановану відпустку колеги. На той момент вона працювала в команді шоу як фудпродюсерка. Саме після цього, припускає Мартиновська, могли виникнути різні трактування ситуації.

Попри охолодження у стосунках, телеведуча не приховує, що свого часу сама зробила перший крок до примирення з кумою. Під час повномасштабної війни вона намагалася зв’язатися з Тетяною, запрошувала її на сімейні свята, але відповіді не отримувала. За словами Ольги, відсутність контакту настільки її занепокоїла, що вона особисто приїхала до подруги, де їм все ж вдалося розставити крапки над «і».

Здавалося, що конфлікт залишився в минулому, однак це тривало недовго. Згодом зв’язок між ними знову обірвався. Мартиновська розповіла, що більше не могла знайти куму в соцмережах і вони припинили вітати з важливими святами одна одну. Шеф-кухарка не приховує розчарування через ситуацію, яка склалася між ними за роки дружби.

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Тетяна Літвінова, Ольга Мартиновська

«У нас було затишшя під час війни. Я писала Тані й кликала на день народження Віруні. А вона не відповідала. Я злякалася й почала розшукувати, поїхала до неї додому. Це був 2023 рік, кінець лютого. І я тоді запитувала, чому я не бачу її в Instagram і не можу дотелефонуватися. А вона каже: "Ні, все нормально". Ми тоді добре поговорили, обійнялися. Потім Таня намагалася організовувати щось у Туреччині, але у нас не збіглося ані з часом, ані з людиною. Після цього знову тиша: не можу знайти в Instagram, не вітає ні мене, ні Вірочку з днем народження», — поділилася Мартиновська.

Водночас зірка наголосила, що більше не має наміру нав’язувати спілкування чи доводити свою правоту. Вона переконана, що не робила нічого, за що мала б виправдовуватися. Однак Ольга не приховує, що історія з багаторічною дружбою, яка завершилася відчуженням, досі залишає неприємний слід у її серці.

«Мені болить, що якимось чином у Танюші склався такий ланцюжок подій, в який вона вірить, і на який вона ображається. Шкода, що минуло так багато часу. Бо це як стосунки на відстані, коли ти втрачаєш близькість, зв’язок і потребу в частих взаємодіях. З усієї моєї поваги та любові, ієрархії, бо Таня старша, вважаю, не зовсім правильно бігати й запитувати "а що сталося?". Якщо у неї сталася образа й вона не хоче її вирішити, то це її проблеми. Не відчуваючи провини за собою, не відчуваю потреби виправдовуватися», — підсумувала зірка «МастерШефа».

До слова, це інтерв’ю Ольги Мартиновської не минулося без іншого скандалу. Шеф-кухарка емоційно розповіла про своє бешкетне дитинство і зі сміхом пригадала, як буцімто жорстоко поводилася з тваринами. На це звернули увагу тисячі українців, а зірка вже виправдалася у новій заяві.

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