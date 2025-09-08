Мартиновська заговорила про пристрасті з колегою з "МастерШефа" і що їх об'єднує: "Це про секс"

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський

Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська відверто висловилася про взаємини з Володимиром Ярославським, з яким їй приписують роман.

Попри те, що пара неодноразово наголошувала на дружбі, шанувальники кулінарного шоу однаково вбачають в їхніх теплих обіймах та поцілунках щось більше.

В інтерв’ю для LIGA.Life Мартиновська зізналася, що між нею та Ярославським і справді є хімія, але вона платонічна й пов’язана насамперед із професією.

"У нас класна енергія. Кулінарія — це про пристрасть, про секс, бо інакше ти не в системі. Ти маєш хотіти й бути збудженим. Нам добре разом, ми щиро цілуємося й обіймаємося", — пояснила зірка.

Ольга Мартиновська з Володимиром Ярославським / © instagram.com/olga_martynovska

За словами кулінарної експертки, така "сексуальна напруженість" виникає не через особисті стосунки, а завдяки самій атмосфері кулінарії, яка вимагає драйву, емоцій та енергії.

Так, знаменитість розставила всі крапки над "і" й дала зрозуміти, що романтики у неї з Ярославським немає, а от "професійна хімія" справді існує.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська відсвяткувала 36-й день народження разом з донькою. Зірка показала, як екстремально провела час.