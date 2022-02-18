MARUV про скандал довкола нацвідбору на "Євробачення-2022": "Без цього було б нудно"

MARUV про скандал довкола нацвідбору на "Євробачення-2022": "Без цього було б нудно"

Зірка свого часу також потрапляла до скандалу на нацвідборі.

Цьогорічний Національний відбір на пісенний конкурс "Євробачення-2022" не обговорював хіба що лінивий.

До коментаторів приєдналася й співачка Анна Корсун, відома за псевдонімом MARUV. Як написала виконавиця у своєму Instagram, нацвідбір – це телешоу, а його ціль – це дати тему для обговорень. Якби минулося без подібних ситуацій, то шоу було б нудним.

"У цілому я дивлюся на це рівно. Потрібно тішитися тому, що є що обговорити, і є над чим пожуритися. Для цього й потрібні телешоу, аби викликати у вас найяскравішу емоцію і бурхливе обговорення у суспільстві. Без цього було б нудно", - прокоментувала виконавиця.

MARUV прокоментувала нацвідбір на "Євробачення-2022" / instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, свого часу MARUV також мала представляти Україну на "Євробаченні". Так, співачка 2019 року перемогла у фіналі нацвідбору. Користувачі Мережі розділились в емоціях від її перемоги, оскільки співачка неодноразово гастролювала в державі-агресорці Росії та мала там заплановані концерти.

Згодом MARUV заявила, що готова відмовитися від виступів у країні-агресорі. Втім, на етапі підписання договору НСТУ зі співачкою, артистці не сподобалися певні пункти. Один з них – передача прав на пісню. Тому виконавиця відмовилася представляти Україну на "Євробаченні-2019".

Тому в ситуації непідписання договору про участь у "Євробаченні" з переможцем телерадіокомпанія почергово звернулася до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами Національного відбору. Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в "Євробаченні-2019". Того року Україна не брала участі у пісенному конкурсі.

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