MARUV розкритикували через кліп з величезним черв'яком-імітацією статевого чоловічого органа

Артистка випустила провокаційне відео на трек "Candy Shop".

Співачка MARUV, яка нещодавно у чорному латексі похизувалася своїми апетитними формами, натрапила на жорстку критику прихильників.

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Фанати виконавиці були відверто шоковані її новим провокаційним кліпом на англомовний трек "Candy Shop". Відеоробота вийшла аж занадто відвертою. Звичайно, тут необійшлося без еротичних костюмів співачки та її балету. Герої кліпу імітували оргію, а сама MARUV співає у боксі з розбризканою у ньому напівпрозорою рідиною.

Ну а наприкінці відео з'являється величезний черв'як, який імітує чоловічий статевий орган. Після перегляду відео шанувальники MARUV чесно зізналися, що були розчаровані:

Немає слів. Черв'як і сцени з ним викликають лише огиду. Від кліпу такий темний вайб, неприємно дуже!

Провокація давно перестала бути інтелігентною

Особисто мені взагалі не зайшло. Ані пісня, ані кліп. З іншими роботами MARUV не зрівняється, тут явний перебір

Я обожнюю MARUV, вважаю, що вона дуже крута в своєму стилі, але саме ця робота викликала у мене огиду

Нагадаємо, що раніше MARUV у напівпрозорому костюмі з розсунутими ногами жорстко розкритикували фани. Співачка поділилася кадрами нового виступу.

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