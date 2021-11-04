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MARUV спокусливо випнула сіднички та показала фігуру без фотошопу

MARUV спокусливо випнула сіднички та показала фігуру без фотошопу

MARUV / instagram.com/maruvofficial

Артистка поділилася новим пікантним фото.

Співачка MARUV потішила своїх прихильників гарячим контентом.

Так, нещодавно зірка відпочивала у Дубаї. Там вона ніжилась на сонечку, милувалась гарними краєвидами та робила безліч знімків. Зокрема, виконавиця опублікувала фото в Instagram, на якому позує біля пальми в бікіні. Артистка привабливо випнула сіднички та показала струнку та підтягнуту фігуру. Свій образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами.

MARUV / © instagram.com/maruvofficial
MARUV / instagram.com/maruvofficial

"Рубрика: "дубайські дні та ночі зіркаті дуже". Ці сідниці без фотошопу, тому чекаю на вашу реакцію", - підписала фото знаменитість.

Так, на фото немає фотошопу. Таку відвертість оцінили й фани зірки. Зокрема, вони написали у коментарях таке:

  • Недаремно прогиналася біля пальми. Фото вогонь!
  • Яка ж чудова, неймовірна і незрівнянна!
  • А я цю красу бачила на власні очі на пляжі, незрівнянна!

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