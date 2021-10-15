MARUV у корсеті звабливо покрутила сідницями у новому кліпі

Артистка записала дует з The Hatters.

Співачка MARUV потішила своїх прихильників музичною новинкою.

У колаборації з російським джипсі-фолк-рок гуртом The Hatters виконавиця випустила атмосферний кліп на спільний трек Bullet. Відео було зняте у жанрі нуар. У ньому, як завжди, артистка постала в улюбленому звабливому образі.

У корсеті, чорних колготах та на підборах MARUV має дуже звабливий вигляд. У кліпі прихильники знаменитості зможуть насолодитися виглядом її формам, якими вона звабливо протягом відео крутить на камеру.

Ця робота за звучанням дещо відрізняється від того, що звикли слухати поціновувачі творчості MARUV. Весь трек супроводжують мелодії акордеону. Проте фанам таке звучання навіть дуже припало до душі.

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