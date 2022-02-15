MARUV у латексі оголосила про вагітність та показала чималий живіт

Артистка чекає на первістка.
Cпівачка Анна Корсун, відома за псевдонімом MARUV, вперше стане мамою.
Артистка оголосила про вагітність на сторінці в Instagram в день свого народження – 15 лютого. Їй виповнюється 31 рік. Виконавиця опублікувала серію фото, на яких постала у чорній латексній сукні, ботфортах та намисті-ошийнику. Вбрання підкреслило чималий животик зірки.
"Та-дам! У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з чоловіком в очікуванні малюка — вважаю це найдивовижнішим подарунком", – прокоментувала знаменитість.
Аня поки що не розповіла жодних подробиць вагітності, а також не розсекретила статі малюка. Втім, судячи з фото, народжувати співачці зовсім скоро.
Зауважимо, Анна та Олександр познайомилися у харківському стриптиз-клуб, де артистка співала. Тоді їй було 19 років. 9 років тому пара спонтанно одружилася, але пишного весілля не влаштовувала.
Нагадаємо, MARUV неодноразово потрапляла в скандали стосовно своїх виступів у Росії та неоднозначних відповідей на запитання "Чий Крим?". Співачка виступає в РФ.
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