MARUV у латексі оголосила про вагітність та показала чималий живіт

MARUV у латексі оголосила про вагітність та показала чималий живіт

Артистка чекає на первістка.

Cпівачка Анна Корсун, відома за псевдонімом MARUV, вперше стане мамою.

Артистка оголосила про вагітність на сторінці в Instagram в день свого народження – 15 лютого. Їй виповнюється 31 рік. Виконавиця опублікувала серію фото, на яких постала у чорній латексній сукні, ботфортах та намисті-ошийнику. Вбрання підкреслило чималий животик зірки.

MARUV / instagram.com/maruvofficial

"Та-дам! У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з чоловіком в очікуванні малюка — вважаю це найдивовижнішим подарунком", – прокоментувала знаменитість.

MARUV / instagram.com/maruvofficial

Аня поки що не розповіла жодних подробиць вагітності, а також не розсекретила статі малюка. Втім, судячи з фото, народжувати співачці зовсім скоро.

Зауважимо, Анна та Олександр познайомилися у харківському стриптиз-клуб, де артистка співала. Тоді їй було 19 років. 9 років тому пара спонтанно одружилася, але пишного весілля не влаштовувала.

Нагадаємо, MARUV неодноразово потрапляла в скандали стосовно своїх виступів у Росії та неоднозначних відповідей на запитання "Чий Крим?". Співачка виступає в РФ.

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