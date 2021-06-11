MARUV у напівпрозорому костюмі з розсунутими ногами жорстко розкритикували фани

Співачка поділилася кадрами нового виступу.

Співачка MARUV, яка у квітні випустила провокаційний кліп з російським співаком Філіпом Кіркоровим, збентежила новими еротичними рухами.

Так, артистка у своєму Instagram поділилася пікантним відео. На ньому MARUV разом з командою танцює під кавер-версію хіта Дженніфер Пейдж Crush. У ролику епатажна зірка з дівчатами із шоу-балету, у червоних відвертих образах та стріпах, станцювали еротичні танці.

У напівпрозорому вбранні, латексних штанях та високих підборах дівчата демонструють відверті спокусливі рухи. Сама ж співачка декілька разів похизувалася своєю пластикою, широко розставивши ноги.

Однак підписники розкритикували такий провокативний ролик. Обурені хореографією зірки фоловери висловили свої думки у коментарях:

Вульгарщина і несмак

Коли ми побачимо щось інше, крім стріпух?

Шкода, що це дивляться діти

Як вже набридли ось ці рогатки в кліпах. Одні і ті ж пози, вбрання. Може щось нове вже? Ні?

Нагадаємо, що нещодавно співачка у боді та панчохах потрусила сідницями в еротичному кліпі. Артистка випустила відео на трек "Call 911".

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