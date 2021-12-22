MARUV вперше розповіла, як російські аферисти вкрали в неї 60 тис. євро

MARUV вперше розповіла, як російські аферисти вкрали в неї 60 тис. євро

Зірка стала жертвою шахраїв.

Відома артистка MARUV вперше розповіла, як російські аферисти вкрали в неї велику суму грошей.

На YouTube-каналі "Шастун" виконавиця поділилася, що замовила у своїх знайомих кінетичні декорації. Так, вона вже й встигла заплатити 60 тис. євро за виконану роботу. Втім, аферисти взяли гроші, а співачка декорації так і не отримала.

"Є такі друзі, вони займаються різними кінетичними декораціями, ми з ними хотіли зробити виставку. Вони взяли в мене гроші і нічого не зробили", - розповіла артистка.

MARUV / instagram.com/maruvofficial

Втім, зірка рішуче налаштована повернути кошти. Так, вона навіть вже й шукала колекторів, які б забрали в цих аферистів 60 тис. євро. Однак співачка відмовилася від цієї ідеї, а подала на шахраїв позов до суду.

"Колекторів я вже шукала. Але пропонують дуже незаконні методи. Тортури – не мій коник", - додала артистка.

Нагадаємо, MARUV неодноразово потрапляла в скандали стосовно своїх виступів у Росії та неоднозначних відповідей на запитання "Чий Крим".

Читайте також: