MARUV, яка мовчить про війну, заскочили в інвалідному візку в одному з пологових Києва

Співачка MARUV, яка вирішила мовчати про жахливу війну в Україні, яку розв'язала Росія, от-от має народжувати.
Та, схоже, виконавиця вирішила народжувати не в РФ, де вона останнім часом жила на розвивала кар'єру.
MARUV разом зі своїм чоловіком Олександром Корсуном повернулася до Києва. Виконавицю заскочили в одному зі столичних пологових будинків та встигли сфотографувати.
На фото Анна сиділа в інвалідному візку, а Олександр супроводжував її.
Зазначимо, MARUV живе та будує свою кар'єру в РФ. Коли в Україні почалася війна, виконавиця написала лише один пост з підтримкою українців.
Втім, після того, як в РФ ухвалили закон про так звані "фейки про російську армію", уродженка України почала ігнорувати війну. Співачка стала давати інтерв'ю російським ЗМП (ред. – засоби масової пропаганди), де розповідала про свою вагітність.
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