Marvel перезніматиме один зі своїх серіалів через згадку про Росію у сюжеті

Marvel перезніматиме один зі своїх серіалів через згадку про Росію у сюжеті

Кіновсесвіт Marvel буде перезнімати один зі своїх мінісеріалів "Секретне вторгнення".

Серіал від кіновсесвіту Marvel був відзнятий ще у березні. Утім, "Секретне вторгнення" вирішили перезнімати.

Як повідомило видання The Direct з посиланням на інсайдера Деніела Ріхтмана, нові знімання розпочнуться за два тижні та триватимуть чотири місяці.

Як йдеться в повідомленні, серіал довелося відкорегувати через війну в Україні. А все тому, що у сюжеті є згадки про Росію. Зазначається, що творці серіалу не хочуть нічого мати спільного з країною-агресоркою. Тож усі згадки про РФ з мінісеріалі перезнімуть.

До слова, знімання серіалу "Секретне вторгнення" відбулися у січні 2022 року у містах Лідс та Галіфаксі. Тоді на знімальному майданчику збудували такі декорації, які нагадували вулиці Москви, а також розмістили надувних матрьошок, російськомовні плакати та авто з російськими номерами.

Нагадаємо, нещодавно Гай Річі відклав прем'єру нового бойовика через "українських гангстерів" у сюжеті.

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