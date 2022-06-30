Marvel перезніматиме один зі своїх серіалів через згадку про Росію у сюжеті

Кіновсесвіт Marvel буде перезнімати один зі своїх мінісеріалів "Секретне вторгнення".
Серіал від кіновсесвіту Marvel був відзнятий ще у березні. Утім, "Секретне вторгнення" вирішили перезнімати.
Як повідомило видання The Direct з посиланням на інсайдера Деніела Ріхтмана, нові знімання розпочнуться за два тижні та триватимуть чотири місяці.
Як йдеться в повідомленні, серіал довелося відкорегувати через війну в Україні. А все тому, що у сюжеті є згадки про Росію. Зазначається, що творці серіалу не хочуть нічого мати спільного з країною-агресоркою. Тож усі згадки про РФ з мінісеріалі перезнімуть.
До слова, знімання серіалу "Секретне вторгнення" відбулися у січні 2022 року у містах Лідс та Галіфаксі. Тоді на знімальному майданчику збудували такі декорації, які нагадували вулиці Москви, а також розмістили надувних матрьошок, російськомовні плакати та авто з російськими номерами.
Нагадаємо, нещодавно Гай Річі відклав прем'єру нового бойовика через "українських гангстерів" у сюжеті.
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