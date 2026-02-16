Марина Боржемська після нового роману висловилася про весілля та спільний побут з коханим

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська поділилася деталями свого нового роману й зізналася, чи замислюється над другим шлюбом.

Як відомо від початку лютого знаменитість не приховує, що її серце нині зайняте. Однак особу коханого Марина розкривати поки що не квапиться. Відомо лише, що вони майже однолітки, а чоловік не пов’язаний із її професійною діяльністю.

В коментарі «Люкс ФМ» Боржемська розповіла, що наразі вони не мешкають разом. Причина — щільний графік і життя між двома містами: Києвом та Вінницею, де перебувають її діти. Через це формат спільного побуту поки що не складається. Водночас обранець спокійно ставиться до її публічності.

«Він не знав, хто я. Бачу, що (впізнаваність — прим. ред.) його не лякає, нормально до цього ставиться. Ми не живемо разом. Живемо на два міста», — зізналася тренерка.

Також Марина висловилася про можливе весілля. За словами ведучої, на цьому етапі вона не планує офіційного шлюбу й не вважає його обов’язковим для гармонійних стосунків. Тренерка пояснила, що для неї щирі почуття та ставлення головніші за будь-які формальності.

«Над цим поки не думала. Я не вважаю, що це може вплинути на стосунки. Якщо людина відповідальна, то вона відповідальна як з обручкою й штампом у паспорті, так і без нього. Тому для мене не принципово», — наголосила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська вперше показала свого коханого під час романтичної прогулянки Києвом.