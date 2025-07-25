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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
867
Час на прочитання
2 хв

Марина Боржемська показала 13-річну доньку від Узєлкова та як вона змінилася

Знаменитість публічно адресувала Олівії теплі вітання в особливий день.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Марина Боржемська з донькою

Марина Боржемська з донькою / © instagram.com/uzelkova.marina

Популярна фітнес-тренерка та ведуча Марина Боржемська привітала свою доньку Олівію з днем народженням.

Сьогодні, 25 липня, підлітку виповнилося 13 років. З цієї нагоди Марина оприлюднила серію фото іменинниці в Instagram і показала, як швидко вона підросла. На знімках різної давнини Олівія постає в обіймах брата Роберта та мами. За словами фітнес-тренерки, саме донька подарувала їй невичерпне натхнення та надію.

"Моя маленька принцеса, я знаю, що з кожним роком ти дорослішаєш, але для мене ти завжди залишатимешся моєю маленькою принцесою. Ти — особлива дівчинка в моєму житті, бо саме ти моє натхнення, мої крила, моя нескінченна любов. Ти — моє сонечко у похмурий день, ніжний вітерець у спеку, посмішка на моєму обличчі, промінчик надії та віри", — зворушила зіркова мама.

Донька та син Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Донька та син Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Донька Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Донька Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Донька Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Донька Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Боржемська звернулася до Олівії та пообіцяла підтримувати на усьому її життєвому шляху. Вона подякувала доньці за присутність у житті та побажала ніколи не втрачати себе й сміливо йти до своїх мрій.

"Я бажаю тобі бути вільною у своїх проявах, мати безліч можливостей, впевнено йти своїм шляхом, знати собі ціну, гідно відстоювати свої бажання, права та жити за покликом серця і своїми цінностями. Якщо на шляху виникають труднощі чи щось засмучує — сприймай це як безцінний досвід. Саме через випробування ми вчимося цінувати життя та людей поруч. А я і вся наша родина завжди будемо поряд — підтримувати, допомагати, коли ти про це попросиш, і безумовно любити тебе просто за те, що ти є", — привітала Марина.

Марина Боржемська з донькою / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з донькою / © instagram.com/uzelkova.marina

Донька та син Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Донька та син Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Донька Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Донька Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, цього дня день народження також святкує наречений-іноземець спортсменки Ольги Харлан. Фехтувальниця показала їхнє романтичне фото та відпочинок.

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