Марина Боржемська зворушила рідкісними фото з татом, де її просто не впізнати

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

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Популярна фітнес-тренерка Марина Боржемська показала рідкісні фото з батьком.

Зірка у день народження батька 22 квітня поділилася низкою світлин з ним, які були зроблені у різний час. Зокрема, Марина показала, як з роками змінювався іменинник і який вона мала вигляд у юні роки. Водночас Боржемська публічно подякувала рідній людині за щасливі моменти та його риси. Вона зазначила, що саме тато навчив її багатьом речам у житті.

Марина Боржемська з батьком / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з батьком / © instagram.com/uzelkova.marina

"Сьогодні (22 квітня — прим. ред.) день народження мого тата — людини, яка для мене завжди була і залишається чимось набагато більшим, ніж просто батько. Твоя глибока чутливість, мудрість, людяність і відкрите серце захоплювали мене з дитинства, та продовжують це робити щодня. Ти — моя опора, мій друг, мій простір безпеки. З тобою легко, спокійно, по-справжньому. Мені неймовірно цінні наші розмови, моменти тиші, наші невеличкі секрети — ті, що тільки між нами. Ти навчив мене відчувати глибше, бачити серцем, жити зі світлом всередині. З днем народження, тату! Бажаю тобі міцного здоровʼя, радості в кожній миті, та щоб твоє тепло ще довго зігрівало всіх нас", — зворушила тренерка.

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Батько Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з батьком / © instagram.com/uzelkova.marina

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