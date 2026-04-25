Марина Боржемська розкрила домовленості з новим коханим і чому не поспішає заміж

Марина Боржемська

Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська на тлі загадкових заяв розкрила ще більше подробиць про особисте життя.

Так, зараз ведуча перебуває у стосунках з новим коханим, якого ретельно приховує від публіки і на фото показує лише спиною. За її словами, роман триває близько семи місяців. За цей час пара вже проговорила своє бачення подальшого спільного життя.

Марина говорить, що вони одразу домовилися «не тримати та не триматися одне за одного» без почуттів і давати «більше повітря між». А от щодо весілля, то пара не поспішає. Зірка ділиться, що хоче, аби це сталося органічно без будь-якого тиску. Тож просто довіряє своїй долі.

«Я впевнена, все, що має статися у майбутньому, воно станеться. І станеться так, як будемо відчувати вдвох. Те, що мені добре зараз, це прекрасно. Не хочу прискорювати події й це було на кшталт „а давай одружимося, оформимо все“. Ні. Якщо він захоче це зробити, то це має бути не з примусу», — розповіла зіркова тренерка в інтерв’ю Мирославі Мандзюк.

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Тим не менш, навіть без штампу в паспорті Боржемська зізнається, що зараз абсолютно щаслива. Найбільше її приваблюють у партнері його дії та рішучість. Водночас зірка окремо виділяє його ставлення до її двох дітей від ексчоловіка В’ячеслава Узєлкова.

«За сім місяців знайомства для мене ніхто в житті ніколи не зробив стільки кроків по замовчуванню без слів, скільки ця людина. Щодо мене, моїх дітей. Хочу вірити, щоб це розвивалося, але не егоїстично. Хочу, щоб він так само отримував те, що йому не вистачало», — зізналася Марина.

Марина Боржемська з обранцем / © instagram.com/uzelkova.marina

Крім того, між закоханими відбулася розмова й про те, аби відпустити одне одного у разі згасання почуттів. Але ж насправді, зізнається Марина, вони як дорослі люди прийняли рішення завжди про все говорити та підходити до розвитку стосунків ще усвідомленіше, ніж раніше.

«Не хочу його ставити у незручне положення й сказати, що я хочу, аби ти був зі мною. Ми дуже чесно обговорили. І я сказала: якщо ти відчуєш, що ні, то не думай про мої почуття, я знаю, що з цим робити, тож давай будемо чесними. А якщо так, то давай будемо приємно йти в це „так“: по-дорослому зважено з урахуванням усіх емоцій і переживань», — пояснила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська показала своє святкування Вербної неділі разом із новим обранцем і заінтригувала їхньою появою з маленьким хлопчиком на руках.