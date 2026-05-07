- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 224
- Час на прочитання
- 1 хв
Марина Боржемська стала жертвою шахраїв і зробила важливу заяву
Спортсменка розкрила, як зловмисники діють від її імені.
Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська стала жертвою шахраїв.
Про цей інцидент спортсменка розповіла в Instagram-stories. Знаменитість також розкрила, як шахраї діють від її імені. Марина Боржемська говорить, що зловмисники у Facebook створили рекламу, де нібито вона рекомендує препарати «для здоров’я».
Спортсменка звернулась до прихильників із важливою заявою. Знаменитість наголосила, що всі рекомендації та поради робить лише на офіційних сторінках у соцмережах. Все інше — то фейк. Тож, вона закликала користувачів бути обачними, ретельно перевіряти інформацію та не вестись на обман шахраїв.
«Якщо вам таке потрапляє у Facebook або ще десь — це не я. Мої рекомендації тільки на моїх офіційних сторінках», — наголосила фітнес-тренерка.
Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська вперше за тривалий час показала, який зараз вигляд мають її син та донька від боксера В’ячеслава Узелкова. Також спортсменка розсекретила, де проводить із дітьми відпустку.