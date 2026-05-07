Марина Боржемська стала жертвою шахраїв і зробила важливу заяву

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська стала жертвою шахраїв.

Про цей інцидент спортсменка розповіла в Instagram-stories. Знаменитість також розкрила, як шахраї діють від її імені. Марина Боржемська говорить, що зловмисники у Facebook створили рекламу, де нібито вона рекомендує препарати «для здоров’я».

Спортсменка звернулась до прихильників із важливою заявою. Знаменитість наголосила, що всі рекомендації та поради робить лише на офіційних сторінках у соцмережах. Все інше — то фейк. Тож, вона закликала користувачів бути обачними, ретельно перевіряти інформацію та не вестись на обман шахраїв.

«Якщо вам таке потрапляє у Facebook або ще десь — це не я. Мої рекомендації тільки на моїх офіційних сторінках», — наголосила фітнес-тренерка.

