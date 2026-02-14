ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

Марина Боржемська вперше показала свого нового коханого

Спортсменка не приховує, що не самотня.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Марина Боржемська

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Відома українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська вперше показала свого нового коханого.

Спортсменка поділилась їхніми спільними світлинами з нагоди Дня святого Валентина – свята всіх закоханих. На одній світлині закохані прогулювались вечірнім містом та милувались вулицями, що були освітлені лише ліхтарями.

Марина Боржемська з коханим / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з коханим / © instagram.com/uzelkova.marina

Інше фото теж було зроблене під час прогулянки парочки. Вони милувались неймовірними пейзажами. Щоправда, на обох знімках розгледіти обличчя обранця Марини Боржемської особливо не вдасться. Тренерка приховує коханого, тож перед об'єктивом фотокамери він позує зі спини.

Марина Боржемська з коханим / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з коханим / © instagram.com/uzelkova.marina

Натомість Марина Боржемська відверто поділилась своїми філософськими думками про те, що для неї значить любов. Для знаменитості важлива довіра, повага до особистих кордонів, вміння слухати та чути, підтримка, спільні інтереси, розмови, опора. Спортсменка щиро бажає щемливих проявів кохання не лише на свята, а й без приводів.

Нагадаємо, на початку лютого Марина Боржемська розсекретила новий роман. Також знаменитість відверто розповіла про знайомство з коханим.

Дата публікації
Кількість переглядів
207
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie