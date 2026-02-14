Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Реклама

Відома українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська вперше показала свого нового коханого.

Спортсменка поділилась їхніми спільними світлинами з нагоди Дня святого Валентина – свята всіх закоханих. На одній світлині закохані прогулювались вечірнім містом та милувались вулицями, що були освітлені лише ліхтарями.

Марина Боржемська з коханим / © instagram.com/uzelkova.marina

Інше фото теж було зроблене під час прогулянки парочки. Вони милувались неймовірними пейзажами. Щоправда, на обох знімках розгледіти обличчя обранця Марини Боржемської особливо не вдасться. Тренерка приховує коханого, тож перед об'єктивом фотокамери він позує зі спини.

Реклама

Марина Боржемська з коханим / © instagram.com/uzelkova.marina

Натомість Марина Боржемська відверто поділилась своїми філософськими думками про те, що для неї значить любов. Для знаменитості важлива довіра, повага до особистих кордонів, вміння слухати та чути, підтримка, спільні інтереси, розмови, опора. Спортсменка щиро бажає щемливих проявів кохання не лише на свята, а й без приводів.

Нагадаємо, на початку лютого Марина Боржемська розсекретила новий роман. Також знаменитість відверто розповіла про знайомство з коханим.