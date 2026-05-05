Марина Боржемська вперше за тривалий час показала, який вигляд мають її діти від боксера Узелкова
Спортсменка також розсекретила, як із сином та донькою проводить відпустку.
Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилась рідкісним фото з дітьми від боксера В’ячеслава Узелкова.
Спортсменка майже не показує сина та доньку у своєму фотоблогу. Річ у тім, що Роберт та Олівія уникають публічності та не хочуть, аби мама публікувала кадри з ними. Проте цього разу, як виняток, вони дали згоду. На знімку усміхнене сімейство обіймалось та мило позувало перед об’єктивом фотокамери.
«Мої. Той унікальний випадок, коли вони дозволили виставити фото з собою», — поділилась спортсменка.
Кадр був зроблений в Ізраїлі. Марина Боржемська розсекретила, що вирішила трішки відпочити від роботи та вирушила у відпустку. Компанію їй склали син та донька. Вони разом насолоджуватимуться відпочинком в Ізраїлі перед насиченими робочими буднями.
«Маленький відпочинок перед роботою», — поділилась тренерка.
Зазначимо, Марина Боржемська народила сина та доньку в шлюбі з боксером В’ячеславом Узелковим. Вони були одружені понад 20 років, але розлучились ще 2018-го. У листопаді 2024-го В’ячеслава Узелкова не стало.
Наразі Марина Боржемська будує стосунки з новим обранцем. Нещодавно тренерка розкрила домовленості з коханим та пояснила, чому не квапиться виходити за нього заміж.