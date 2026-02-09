ТСН у соціальних мережах

Марина Боржемська закрутила новий роман і вперше розповіла про знайомство з коханим

Знаменитість вже навіть познайомила обранця з двома дітьми від попереднього шлюбу.

Марина Боржемська

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Відома українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська відверто розповіла про зміни в особистому житті.

Так, 45-річна спортсменка зізналася, що нині перебуває у стосунках і поруч із нею є людина, з якою вона почувається спокійно та захищено. Про це Боржемська повідомила в ефірі проєкту «Ранок у великому місті». За словами Марини, це ще дуже ранній етап, тож вона не поспішає ділитися подробицями та розкривати ім’я обранця.

«У мене є людина, з якою мені тепло, затишно. Не сильно хочеться заглиблюватися в цю історію. Це ще такі дуже ранні стосунки, але це про спокій душевний, комфорт і підтримку. І наразі мені максимально приємно», — розсекретила зіркова тренерка.

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Також Боржемська зазначила, що з коханим вони познайомилися у Києві. Чоловік не має стосунку до її професійної діяльності та є майже її ровесником. Вдаватися у деталі його життя Марина не стала, наголосивши, що прагне берегти особисте від сторонніх очей. Проте зірка зізналася, що вже познайомила обранця зі своїми дітьми — сином Робертом та донькою Олівією.

Нагадаємо, Марина Боржемська прожила 22 роки у шлюбі з українським боксером В'ячеславом Узелковим. Однак 2018 року подружжя скандально розлучилося. А на початку 2024 року чоловіка екстренно госпіталізували до київської лікарні та зробили операцію на серці. Та, на жаль, на 45-му році життя він помер.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина співака Іво Бобула визвірилася на нього після його відвертих зізнань про їхні стосунки та причини розлучення.

