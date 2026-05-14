Марина Боржемська замилувала рідкісними кадрами з 17-річним сином та публічно звернулася до нього

Марина Боржемська з сином / © instagram.com/uzelkova.marina

Реклама

Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська вперше за тривалий час показала 17-річного сина Роберта та зворушила щирим привітанням у день його народження.

14 травня син знаменитості святкує день народження. Роберту виповнилося 17 років. Із цієї нагоди Боржемська поділилася рідкісними кадрами з хлопцем у своєму Instagram. Тренерка показала, як подорослішав її спадкоємець та яким високим і змужнілим став юнак. У дописі Марина не приховувала емоцій і зізналася, що саме з народження сина для неї почалося справжнє материнство. Також вона поділилася, якими рисами найбільше пишається в Робертові.

«Народжений бути собою та обирати свій шлях! Сказати, що я щаслива бути твоєю мамою — насправді сказати мало. Саме з тебе для мене почалося материнство. Саме завдяки тобі я вчилася бути мамою, любити ще глибше, хвилюватися, підтримувати й проживати абсолютно нове життя», — написала Боржемська.

Реклама

Марина Боржемська з сином / © instagram.com/uzelkova.marina

Окремо знаменитість зізналася, що із захопленням спостерігає, як її син формується як особистість. За словами Марини, Роберт сміливо шукає себе, експериментує та не боїться нового. Також тренерка звернула увагу на його ставлення до молодшої сестри Олівії, яке її особливо тішить.

«Продовжуй любити життя, людей і сміливо йти своїм шляхом. А ми, твоя родина, завжди будемо поруч. І так… дивлячись сьогодні на твої 189 см, я досі не розумію, як ти взагалі помістився у мене в животику! Люблю тебе безмежно, мій Роберт», — додала зірка.

Діти Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Батьком Роберта є покійний боксер В’ячеслав Узелков. У шлюбі з ним Марина також виховувала доньку Олівію. Після багатьох років спільного життя пара розлучилася зі скандалом, а згодом спортсмен мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

На початку 2024 року В’ячеслава Узелкова терміново госпіталізували до столичної лікарні, де йому провели операцію на серці. Пізніше стало відомо про смерть спортсмена — боксер пішов із життя у 45 років.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська стала жертвою шахраїв і зробила важливу заяву.

Новини партнерів