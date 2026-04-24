Марина Боржемська показалась з обручкою та заінтригувала заявою про нові стосунки

Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська заінтригувала Мережу обручкою та вперше відверто заговорила про нового коханого після гучного розлучення.

Зірка дедалі рідше коментує особисте, але цього разу зробила виняток. Вона ненароком привернула увагу до прикраси на безіменному пальці правої руки в анонсі інтерв’ю журналістці Мирославі Мандзюк. Це одразу викликало хвилю припущень про можливі заручини. Сама Марина не підтвердила цього прямо, але дала зрозуміти — її життя змінилося.

«За сім місяців нашого знайомства для мене ніхто у моєму житті ще ніколи не зробив стільки кроків, і стільки всього по замовчуванню, скільки зробила ця людина», — поділилася Боржемська.

Водночас зірка зізнається: ці стосунки для неї особливі. І, судячи з усього, дуже серйозні.

«Під зірками він дістав каблучку та зробив пропозицію. Сказав: „Я хочу одружитися з тобою“», — заявляє Марина в анонсі інтерв’ю, проте теза вирвана з контексту, тому можна лише припустити, що це про її заручини.

За словами тренерки, новий етап вона проживає усвідомлено й без поспіху. Вона не квапиться відкривати всі деталі, але не приховує — почувається щасливою. Її близьке коло вже знайоме з чоловіком, і це стало важливим кроком у розвитку стосунків.

Зазначимо, Марина багато років була у шлюбі з боксером В’ячеславом Узелковим, у пари народилося двоє дітей. Їхній союз тривав понад двадцять років, але завершився непросто і публічно. Розлучення пари свого часу супроводжувалося гучними заявами й обговореннями в медіа. Проте 2024 року ексчоловік тренерки потрапив до лікарні, де, на жаль, пішов з життя.

