ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

Марина Боржемська зізналася, чому її діти не живуть у Києві під час війни: "Балансую на два міста"

Син і донька зірки оселилися у Вінниці й лише інколи навідуються до столиці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Марина Боржемська з дітьми

Марина Боржемська з дітьми / © instagram.com/uzelkova.marina

Українська фітнес-тренерка і телеведуча Марина Боржемська відверто розповіла, чому під час війни її родина живе між двома містами.

Зірка зізнається, що змушена постійно курсувати між Києвом і Вінницею. Причина — питання безпеки та організації навчання дітей. Син Роберт і донька Олівія переважно залишаються у Вінниці, адже там, за словами Марини, умови більш передбачувані.

Боржемська пояснює, що хоча в умовах війни неможливо почуватися повністю захищеними ніде, у Вінниці школа розташована поруч із домом і має надійне укриття. Так само облаштоване й житло родини. Саме ці фактори стали вирішальними під час ухвалення рішення.

Марина Боржемська з дітьми / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з дітьми / © instagram.com/uzelkova.marina

«Я балансую, бо у Києві трішки складніша ситуація в плані навчання і безпеки для дітей. Ми взагалі не можемо почуватися в нашій країні безпечно, але просто у Вінниці все так облаштовано, що школа поблизу, має хороше укриття. Там, де ми живемо, так само хороше укриття. Тож я зважую всі „за“ та „проти“ й балансую на два міста. Діти приїжджають зі мною до Києва, але здебільшого перебувають там», — поділилася тренерка в коментарі «Люкс ФМ».

Нагадаємо, у столиці на Марину чекає не лише робота та особисті справи, але й кохання. Нещодавно вона розповідала про нового обранця та чи замислюється про шлюб.

Дата публікації
Кількість переглядів
319
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie