Марина Боржемська зізналася, чому її діти не живуть у Києві під час війни: "Балансую на два міста"
Син і донька зірки оселилися у Вінниці й лише інколи навідуються до столиці.
Українська фітнес-тренерка і телеведуча Марина Боржемська відверто розповіла, чому під час війни її родина живе між двома містами.
Зірка зізнається, що змушена постійно курсувати між Києвом і Вінницею. Причина — питання безпеки та організації навчання дітей. Син Роберт і донька Олівія переважно залишаються у Вінниці, адже там, за словами Марини, умови більш передбачувані.
Боржемська пояснює, що хоча в умовах війни неможливо почуватися повністю захищеними ніде, у Вінниці школа розташована поруч із домом і має надійне укриття. Так само облаштоване й житло родини. Саме ці фактори стали вирішальними під час ухвалення рішення.
«Я балансую, бо у Києві трішки складніша ситуація в плані навчання і безпеки для дітей. Ми взагалі не можемо почуватися в нашій країні безпечно, але просто у Вінниці все так облаштовано, що школа поблизу, має хороше укриття. Там, де ми живемо, так само хороше укриття. Тож я зважую всі „за“ та „проти“ й балансую на два міста. Діти приїжджають зі мною до Києва, але здебільшого перебувають там», — поділилася тренерка в коментарі «Люкс ФМ».
Нагадаємо, у столиці на Марину чекає не лише робота та особисті справи, але й кохання. Нещодавно вона розповідала про нового обранця та чи замислюється про шлюб.