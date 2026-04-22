Гламур
70
2 хв

Марина Боржемська зворушила архівними фото з батьком і дорослим сином та здивувала публічним зверненням

Фітнес тренерка опублікувала рідкісні сімейні кадри в день народження тата.

Анастасія Гребешко
Марина Боржемська з батьком

Марина Боржемська з батьком / © instagram.com/uzelkova.marina

Фітнес-тренерка Марина Боржемська вперше публічно показала свого батька в день його народження та публічно звернулася до нього.

Зірка поділилася серією особистих світлин, зроблених у різні періоди життя. На кадрах вона позує разом із батьком, а також показує рідкісні фото, де її син проводить час із дідусем. Публікація вийшла особливо теплою з великою кількістю щирих емоцій.

Марина Боржемська з батьком / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з батьком / © instagram.com/uzelkova.marina

У дописі Боржемська ніжно привітала батька з днем народження та поділилася тим, яку роль він відіграє у її житті.

«Це людина світла. Людина великого розуму і ще більшого серця. Ти навчив мене любити цей світ. Сприймати себе. Бути собою в ньому… Ти навчив мене рівновазі», — зворушливо написала вона.

Син та батько Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Син та батько Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

За словами тренерки, її батько завжди був для неї опорою, наставником і другом. Саме поруч із ним вона відчуває повноту життя та вчиться цінувати прості моменти.

«Ти навчив мене любити цей світ. Сприймати себе. Бути собою в ньому… І любити життя по-справжньому — глибоко, з повагою, з відчуттям. Ти навчив мене рівновазі. Цінності. Тиші всередині і сили одночасно», — звернулася до батька тренерка.

Марина Боржемська з батьком / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з батьком / © instagram.com/uzelkova.marina

Окрему увагу підписники звернули на архівне фото чоловіка в молодості. У коментарях користувачі відзначають, що і тоді, і зараз він має виразну зовнішність та навіть нагадує голлівудську легенду Роберта де Ніро.

Марина Боржемська з батьком / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з батьком / © instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко розчулив фото з мамою-красунею й поділився її перлами з їхнього спілкування.

