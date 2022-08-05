Маша Фокіна розповіла про агресивних росіян на відпочинку в Болгарії: "Злякалася за сина"

Виконавиця, будинок якої ракетами обстріляли окупанти і вбили її собаку, поїхала до міста Равада зі своїм трирічним сином.

Як розповіла знаменитість на своїй сторінці в Instagram, на другий день відпочинку двері її готельного номера обкидали гнилими фруктами.

"Це був другий день відпочинку, ми були з дитиною біля басейну, коли я почула знайомі ноти – заграла моя пісня "Спалахи", я відчула, що Україну люблять і слухають пісні українських артистів. Наскільки я була розчарована, коли, прийшовши до себе в номер, побачила, що наші двері були обкидані гнилими фруктами", – поділилася Фокіна.

Фото: instagram.com/mashafokina

Як зазначила артистка, після цього інциденту вона одразу звернулася до працівників готелю. Маша попросила показати на камерах, хто ж зробив їй такий сюрприз. Втім, адміністрація готелю відмовила їй у допомозі.

"Я одразу ж зателефонувала до чоловіка, і ми вирішили, що треба телефонувати до поліції, оскільки я відпочиваю з трирічною дитиною одна в чужій країні. Щойно всі присутні почули, що хочу викликати поліцію, вони сказали, що зроблять це самостійно. Замість поліції приїхали 4 чоловіки "за поняттями" і грубо сказали мені йти до номера, на що я відмовила. У свою чергу вони взяли мене за руку і провели до ліфта. Те, що я злякалася, нічого не сказати, але не за себе, а за свого маленького сина, безпека якого стоїть на першому місці", – розповіла вона.

Син Маші Фокіної / Фото: instagram.com/mashafokina

Співачка додала, що переконалася, наскільки злі, бездушні та жорстокі бувають люди. Маша зазначила, що дуже сильно відчувається агресія з боку росіян до українців за кордоном.

"У той час, як російська армія вбиває наш народ, росіяни продовжують показувати свою гниль і ненависть до нашого народу з усіх боків. Але попри цю ситуацію, ми скоро все переживемо і кожен повернемося до себе додому", – резюмувала знаменитість.

Фото: instagram.com/mashafokina

Нагадаємо, українська акторка Катерина Тишкевич повідомила про горе в родині. На фронті загинув наречений її сестри.

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