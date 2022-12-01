Маша Фокіна шокувала, як місяць не могла співати: "Жоден лікар не міг поставити діагноз"

Українська співачка Маша Фокіна розповіла, як серйозно втратила голос і місяць не могла співати.

У фотоблогу артистка поділилася, що це трапилося після запису її останньої пісні. Маша тоді серйозно зірвала голос. Знаменитість зверталася за допомогою до лікарів, однак ті не могли їй допомогти.

"Я місяць не могла співати, оскільки після запису моєї останньої пісні зірвала голос, жоден лікар не міг поставити діагноз…", - розповіла знаменитість.

Маша Фокіна / Фото: mashafokina

Співачці довелося лікуватися інтуїтивно. Однак, це допомогло, і Маша повернула свій голос. Знаменитість говорить, що вже незабаром потішить прихильників новинкою.

"Довелося сподіватися на диво і лікуватися інтуїтивно, але я рада повідомити, що вже у строю і записую для вас нову пісню, сподіваюсь, вона вам сподобається так само, як мені", - поділилася співачка.

Нагадаємо, влітку Маша Фокіна розповідала, як агресивно поводяться росіяни у Болгарії. Громадяни РФ закидали гнилими фруктами двері кімнати готелю, де жила українка.

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