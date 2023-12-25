Маша Фокіна вперше за тривалий час показала фото її підрослого 5-річного сина

Українська співачка Маша Фокіна повідомила про особливе свято в її родині. Син артистки Габріел святкує день народження.

Хлопчикові виповнюється п'ять років. Тож, з нагоди важливого свята виконавиця присвятила синові допис в Instagram. Маша опублікувала вкрай рідкісні фото хлопчини та написала чимало теплих слів із побажаннями.

Син Маші Фокіної / Фото: instagram.com/mashafokina

"З днем народження, наш маленький хлопчик! Ось вже й твій перший ювілей. Ти ніби ще такий маленький, але ,одночасно, такий дорослий. Ти дуже кмітливий, розумний, активний, добрий, вмієш стояти на своєму", - зазначила артистка.

Син Маші Фокіної / Фото: instagram.com/mashafokina

Окрім того, виконавиця показала, як провела час із сином у його день народження. Зокрема, Фокіна порозважалася із Габріелем у музеї ілюзій.

Син Маші Фокіної / Фото: instagram.com/mashafokina

Син Маші Фокіної / Фото: instagram.com/mashafokina

"Ми хочемо, щоб твоє дитинство було найкращим, щоб ти був щасливим, дружнім, щоб нарешті повернувся до Києва, в якій ти так мрієш поїхати! Мій хлопчик", - побажала синові Фокіна.

Син Маші Фокіної / Фото: instagram.com/mashafokina

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик показала рідкісне фото з 8-річним сином Табрізом. Також виконавиця розповіла, як їй освідчилися на Різдво.

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