Маша Кондратенко вперше відповіла, чи мала вона роман із Володимиром Дантесом

Володимир Дантес та Маша Кондратенко

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Українська співачка Маша Кондратенко вперше відверто прокоментувала чутки про можливий роман із Володимиром Дантесом після успіху їхнього спільного треку.

Після виходу пісні «Донт тач» слухачі почали активно обговорювати взаємини артистів. Багатьом здалося, що між ними є особлива «хімія», яка виходить далеко за межі сцени. Сама ж Кондратенко вирішила поставити крапку в цих припущеннях. Вона запевнила, що між нею та Дантесом склалися винятково теплі дружні стосунки. Ба більше, ведучій проєкту «Наодинці з Гламуром» Анні Севастьяновій співачка пояснила, звідки виникла така довіра між ними.

«Прекрасні творчі, дружні. У нас склалися прекрасні стосунки. Ми виступали разом на концерті в нього у Львові. Тому все прекрасно, романтичного нічого не було. Ну, я знаю, що вже він закоханий», — сказала Маша.

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Володимир Дантес та Маша Кондратенко

За словами артистки, працювати з Дантесом їй було надзвичайно легко. Вона також пригадала, що співак підтримав її на старті проєкту «Пісня за годину», і саме це стало початком їхньої гарної творчої співпраці. Тож, як наголосила виконавиця, шанувальникам не варто шукати прихованих романтичних підтекстів там, де їх немає.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес неочікувано заспівав про токсичне кохання з Машею Кондратенко.

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