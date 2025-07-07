Маша Кондратенко захопила стрункою фігурою в купальнику і звабливо повигиналася на камеру

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

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Українська співачка Маша Кондратенко похизувалася стрункою фігурою в купальнику та звабливо повигиналася на камеру.

Артистка нині насолоджується відпочинком в сонячній Іспанії. Звичайно ж, 25-річна виконавиця не втрачає нагоди, аби поділитися контентом з відпустки. Зокрема, Маша Кондратенко показала коротенький ролик, де вона постала на терасі готелю.

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

На відео співачка була зображена в білому суцільному купальнику, що зав'язується на плечах. Артистка звабливо повигиналася на камеру, тим самим спричинивши фурор своєю стрункою фігурою. Виконавиця продемонструвала неабияк підтягнуте тіло.

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Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

Підписники Маші Кондратенко не змогли пройти повз такого пікантного контенту. Виконавицю просто засипали компліментами: "Неймовірно гарна!", "Фігура топ!", "Це прекрасно!".

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

Зазначимо, Маша Кондратенко стала відомою завдяки своїй ролі в серіалі "Школа". Також артистка брала участь у проєкті "Голос країни", де дійшла до фіналу. А цьогоріч виконавиця спробувала свої сили на нацвідборі, де посіла третє місце.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська блиснула стрункою фігурою. Ба більше, артистка поділилася фото, де взагалі не було фотошопу.