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Маша Кондратенко захопила стрункою фігурою в купальнику і звабливо повигиналася на камеру
Маша Кондратенко насолоджується відпочинком у сонячній Іспанії. Артистка показує, як минає її відпустка.
Українська співачка Маша Кондратенко похизувалася стрункою фігурою в купальнику та звабливо повигиналася на камеру.
Артистка нині насолоджується відпочинком в сонячній Іспанії. Звичайно ж, 25-річна виконавиця не втрачає нагоди, аби поділитися контентом з відпустки. Зокрема, Маша Кондратенко показала коротенький ролик, де вона постала на терасі готелю.
На відео співачка була зображена в білому суцільному купальнику, що зав'язується на плечах. Артистка звабливо повигиналася на камеру, тим самим спричинивши фурор своєю стрункою фігурою. Виконавиця продемонструвала неабияк підтягнуте тіло.
Підписники Маші Кондратенко не змогли пройти повз такого пікантного контенту. Виконавицю просто засипали компліментами: "Неймовірно гарна!", "Фігура топ!", "Це прекрасно!".
Зазначимо, Маша Кондратенко стала відомою завдяки своїй ролі в серіалі "Школа". Також артистка брала участь у проєкті "Голос країни", де дійшла до фіналу. А цьогоріч виконавиця спробувала свої сили на нацвідборі, де посіла третє місце.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська блиснула стрункою фігурою. Ба більше, артистка поділилася фото, де взагалі не було фотошопу.