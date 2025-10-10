Маша Полякова здивувала своїм фінансовим становищем та зізналася, звідки бере гроші на життя у США

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Реклама

Донька української співачки Олі Полякової Маша, яка нині навчається у США, відверто розповіла, як забезпечує себе за кордоном.

Дівчина зізналася, що батьки й досі частково забезпечують її життя у США. Хоча й сума не надто велика для проживання за кордоном, проте ці кошти покривають певну частину необхідних витрат Маші.

"Батьки надсилають мені гроші, але не сказати, що це дуже багато. 200–300 доларів раз у два тижні", — зізналася дівчина в інтерв’ю Даші Вершиленко.

Реклама

За словами Маші, працювати вона не може через студентську візу, тож повністю залежить від підтримки близьких. Донька виконавиці заявила, що попри бажання додаткового заробітку, вона не може організувати подібну діяльність, адже це вважатиметься нелегітимним та може каратися законом обох країн — України та США. Дівчина додала, що наразі її також забезпечує новоспечений чоловік Еден Пассареллі.

Маша Полякова з коханим / © instagram.com/mashapolyakova

"По-перше, я не можу тут працювати, я на студентській візі. Я навіть не можу якийсь бізнес в Україні вести, тому що це теж незаконно. Я не маю права нічого робити на території Америки. Тому зараз просто живу на те, що мені Еден дає гроші і батьки трішки "підкидають", — пояснила вона.

Маша підкреслила, що після переїзду переосмислила реалії життя за кордоном. Дівчина усвідомила, що у її рідній країні все набагато легше: "Дуже сильно "закатала губу", чесно кажучи, і зрозуміла, що в Україні набагато легше".

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова поділилася, скільки коштує оренда житла, в якому вона мешкає у США, та пояснила, чому не ділить одну кімнату з чоловіком. За словами дівчини, на це є дві цілком логічні причини.