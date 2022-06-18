Маша Полякова перейшла на українську та зізналася, куди вступатиме

Донька співачки Олі Полякової, 17-річна Маша розповіла, як її змінила війна.

За словами Маші Полякової, тривалий час вона перебувала у депресивному стані, який у неї триває досі. Маша не приховує, що емоційно їй дуже важко.

У "Зірковому шляху" дівчина зізналася, що перейшла на українську мову: "Я активно почала вивчати українську мову, почала нею розмовляти з батьками і друзями", - поділилася дівчина.

Вона додала, що наразі перебуває у Франції, де вони з сестрою та мамою зупинилися у Ніки Бєлоцерковської. Там, каже Маша, вона, в основному сидить вдома та грає у комп'ютерні ігри. Також Полякова-молодша планує до виходу альбом з українськими піснями:

"Можливо, скоро вийде сніппет. Це не повноцінна пісня, тому що мені тут ніде записуватися. У мене є з собою тільки маленька переносна студія", - розповіла дівчина.

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Разом з тим Маша Полякова зізналася, що вона готується до вступу до вишу і піде шляхом зіркової мами:

"Вступаю на музичну спеціальність, на вокал. Вступатиму за кордоном і в Україні, тобто куди поступлю туди й поступлю. Я планую поступати в Англії, адже вони зараз зробили там величезну знижку для українських учнів. Це хороший шанс", - пояснила Маша.

Також дівчина розповіла, як вони, переїхавши, розподілили хатні обов'язки. Так, молодша сестра Маші займається прибиранням, а сама Маша готує їсти:

"Аліса більше прибирає, я дізналася, що я вмію дуже добре готувати, чого я не очікувала від себе. Якось так ми розподілили обов'язки, адже мами багато часу немає вдома, вона працює", - зазначила Полякова-молодша.

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