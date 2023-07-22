Маша Полякова показала помітно підрослу 11-річну сестру та приголомшила її зовнішнім виглядом

Старша донька співачки Олі Полякової, 18-річна Маша Полякова потішила шанувальників рідкісною світлиною зі своєю молодшою сестрою Алісою.

На сторінці в Instagram Марія розмістила знімок, на якому позує з 11-річною Алісою. Дівчата зображені з легким макіяжем та довгим волоссям і дивляться у камеру. Варто зазначити, що Аліса помітно підросла.

"Не вірю, що моя мала вже так виросла", - підписала кадр Маша Полякова.

Доньки Олі Полякової / Фото: instagram.com/mashapolyakova

На відміну від своєї старшої сестри, дівчинка не настільки медійна і не любить зайвої уваги до себе. Тому її поява у фотоблогу Марії стало для шанувальників родини Полякової справжньою приємністю:

Різні, але обидві дуже гарні

Ви дуже гарні! Одна – копія мама, інша – тато

Виросла просто красуня

Гарненькі дівчатка!

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова продемонструвала патріотичне хобі, яке має її молодша донька Аліса. Виявляється, дівчинка має хист до рукоділля. Зіркова мама похизувалася, як її донька вишивала український рушник.

Читайте також: